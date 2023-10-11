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Ильхам Алиев принял участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

Ильхам Алиев принял участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ 11 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ - директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации, предсе
Внешняя политика
11 октября 2023 г. 11:15
Ильхам Алиев принял участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

11 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ - директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации, председателя Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ Александра Бортникова, директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина, председателя Комитета государственной безопасности Беларуси Ивана Тертеля, председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Ермека Сагимбаева, заместителя премьер-министра Кыргызстана, председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, председателя Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалома Азизова, председателя Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумина Ятимова, руководителя Антитеррористического центра государств-участников СНГ Евгения Сысоева.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev receives participants of 53rd meeting of CIS Council of Heads of Security Agencies and Special Services
Версия на азербайджанском языке Фото İlham Əliyev MDB dövlətlərinin təhlükəsizlik və xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərlərini qəbul edib

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