Ильхам Алиев принял участие в тематических обсуждениях, организованных председателем Генассамблеи ООН

25 февраля состоялись тематические обсуждения высокого уровня на тему "Активизация усилий для универсальной вакцинации", организованные председателем Генеральной ассамблеи ООН.

25 февраля состоялись тематические обсуждения высокого уровня на тему «Активизация усилий для универсальной вакцинации», организованные председателем Генеральной ассамблеи ООН.

Как передает Report, на мероприятии в видеоформате было представлено выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в национальном качестве и как председателя Движения неприсоединения от имени государств-членов Движения.

Выступление Президента, председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева

- Господин Председатель.

Господин Генеральный секретарь.

Для меня честь выступить от имени государств-членов Движения неприсоединения.

Государства-члены Движения неприсоединения одобряют инициативу председателя Генеральной Ассамблеи ООН господина Абдуллы Шахида по проведению тематических обсуждений на столь высоком уровне, посвященных универсальной вакцинации в борьбе с пандемией COVID-19. Нынешнее заседание совпало по времени с продолжением в мире проблем, связанных с обеспечением равных возможностей использования качественных, безопасных, эффективных вакцин против COVID-19 по приемлемым ценам.

Мы подчеркиваем фундаментальную роль системы ООН в координации усилий по глобальной борьбе с COVID-19, сохранению ее под контролем и предотвращению распространения, а также оказанию поддержки государствам. В этом контексте мы отмечаем ведущую роль Всемирной организации здравоохранения.

С начала пандемии Движение неприсоединения, активно мобилизовав усилия широкой международной общественности в духе мультилатерализма, сотрудничества и солидарности, выдвинуло ряд успешных инициатив с точки зрения борьбы с пандемией и устранения ее негативных последствий.

Проведение в декабре 2020 года Специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, посвященной борьбе с пандемией COVID-19, а также принятые в марте и декабре прошлого года Советом по правам человека и Генеральной Ассамблеей резолюции «Об обеспечения равной, своевременной и универсальной доступности вакцин по приемлемым ценам для всех стран в борьбе с пандемией COVID-19» были выдвинуты от имени государств-членов Движения неприсоединения.

Такая глобальная чрезвычайная ситуация, как пандемия COVID-19, требует глобального подхода. Однако низкий уровень заготовки вакцин в странах с низким и средним доходом свидетельствует о том, что в этом плане еще многое предстоит сделать.

Неравенство между развивающимися и развитыми странами с точки зрения распределения вакцин COVID-19 препятствует достижению международной общественностью полной ликвидации пандемии в короткий срок. Это также мешает реализации Повестки дня по устойчивому развитию до 2030 года.

Для обеспечения устойчивой деятельности системы здравоохранения и принятия эффективных мер в борьбе с пандемией важно усилить все соответствующие аспекты основных услуг здравоохранения. Сюда, наряду с различными действиями, необходимо включить также продолжение программ непрерывной вакцинации для универсальной доступности здравоохранения.

Мы также приветствуем усилия стран, пожертвовавших вакцины COVID-19, и активно поощряем то, чтобы все государства делились дозами вакцин с нуждающимися в этом странами с низким и средним доходом.

В этом контексте мы высоко оцениваем и поддерживаем Механизм COVAX, Предварительное рыночное обязательство COVAX, Форум предварительного рыночного обязательства COVAX и другие соответствующие конструктивные инициативы, служащие обеспечению равной, универсальной и своевременной доступности вакцин COVID-19 по приемлемым ценам для всех стран. Кроме того, учитывая то, что миротворцы ООН столкнулись со сложной ситуацией, мы приветствуем усилия стран, пожертвовавших вакцины против COVID-19 для миротворческих операций ООН.

Важно, чтобы все страны, международные организации и соответствующие партнеры в национальных и региональных правовых рамках взяли на себя обязательство, связанное с прозрачностью в вопросах производства, распределения и установления справедливых цен на вакцины. Столь же важно принятие странами безотлагательных мер, связанных с пресечением спекуляции, ненужного экспортного контроля и излишней заготовки, могущих препятствовать своевременной, равной и универсальной доступности вакцин против COVID-19 по приемлемым ценам.

Дамы и господа, Движение неприсоединения готово продолжить активные усилия по скорейшей ликвидации пандемии и усилению международной солидарности, которая создаст возможности для эффективного восстановительного процесса. В этом смысле наше Движение выступит с нацеленнымыми на результат инициативами, связанными с нуждами восстановления в период пост-COVID-19.

Уважаемые участники мероприятия, а сейчас я хочу выступить от имени моей страны. Азербайджан продолжает принимать действенные и адекватные меры по сохранению пандемии COVID-19 под контролем. Мы начали кампанию вакцинации в 2021 году. На сегодняшний день 68 процентов совершеннолетнего населения в стране получили обе дозы вакцины.

Для поддержки населения и субъектов предпринимательства, пострадавших от COVID, из государственного бюджета на этот год выделена финансовая помощь в размере 1,6 миллиарда долларов США.

Азербайджан выступил с важными глобальными инициативами, направленными на усиление международной солидарности против неравенства между развитыми и развивающимися странами в связи с пандемией, “вакцинным национализмом” и использованием вакцин. Наглядным примером тому являются Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, резолюции об обеспечении равного и универсального использования вакцин. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить все государства-члены, поддержавшие данные инициативы.

В знак солидарности Азербайджан в целях поддержки борьбы с коронавирусом непосредственно или через Всемирную организацию здравоохранения оказал финансовую и гуманитарную помощь почти 80 странам. Кроме того, мы пожертвовали вакцины 5 странам, и эта работа будет продолжена. В настоящее время мы находимся в процессе пожертвования 14 странам-участницам Движения неприсоединения примерно одного миллиона доз вакцин.

С целью проведения обмена опытом на постковидный период и формирования позиции Движения мы сейчас работаем над организацией очередного заседания высокого уровня государств-членов Движения неприсоединения.

Мы также являемся сторонниками учреждения Панели высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19, которая сможет подготовить конкретные рекомендации, связанные с глобальными мероприятиями. Надеемся, что вы и впредь будете поддерживать наши инициативы.

В заключение желаю вам успешного проведения заседания и плодотворных обсуждений.

20:56

25 февраля состоялись тематические обсуждения высокого уровня на тему "Активизация усилий для универсальной вакцинации", организованные председателем Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, на мероприятии в видеоформате было представлено выступление президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в национальном качестве и как председателя Движения неприсоединения от имени государств-членов Движения.