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Ильхам Алиев принял главного советника Госдепа США по переговорам на Кавказе

Ильхам Алиев принял главного советника Госдепа США по переговорам на Кавказе 13 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера.
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 18:49
Ильхам Алиев принял главного советника Госдепа США по переговорам на Кавказе

13 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече обсуждались широкомасштабные провокации, совершенные 13 сентября вооруженными силами Армении на границе двух стран на Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях.

Глава нашего государства отметил, что Азербайджан предпринял ответные меры на эти провокации Армении и вся ответственность за провокации ложится на военно-политическое руководство Армении.

В ходе беседы была подчеркнута важность обеспечения мира и стабильности в регионе, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и продолжения мирной повестки дня.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşavirini qəbul edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives Senior Advisor of US Department of State for Caucasus Negotiations

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