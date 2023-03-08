Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви

8 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателей Международного центра Низами Гянджеви Вайру Вике-Фрейбергу и Исмаила Серагельдина, бывших глав государств и правительств, членов Правления Центра, передает Report.
Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами ГянджевиИльхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви 8 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателей Международного центра Низами Гянджеви Вайру Вике-Фрейбергу и Исмаила Серагельдина, бывших глав государств и правительств, членов Правления Центра, передает Report.
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 18:57
https://static.report.az/photo/4306ca12-368e-341f-b427-d626020a25e1.jpg
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrlərini və İdarə Heyətinin üzvlərini qəbul edib - YENİLƏNİB