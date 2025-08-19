Президент Ильхам Алиев принял президента компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам

О нас

Внешняя политика
19 августа 2025 г. 12:05
19 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам Джареда Коэна.

Как сообщает Report, в ходе беседы с удовлетворением говорилось о встрече главы нашего государства с Джаредом Коэном в Давосе в январе этого года.

Было отмечено, что с 2010 года между нашей страной и компанией The Goldman Sachs Group Inc. налажено плодотворное сотрудничество, выражено удовлетворение успешным партнерством Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики с этой компанией.

На встрече была затронута важность достигнутого 8 августа в Вашингтоне при поддержке президента США успеха в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, подчеркнуто, что эти результаты создают широкие возможности для всестороннего развития региона.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между нашей страной и компанией The Goldman Sachs Group Inc.

Отметим, что The Goldman Sachs Group Inc. была основана в 1869 году. Ведущий глобальный финансовый институт, предоставляющий услуги в сфере инвестиционного и потребительского банкинга, ценных бумаг, управления активами, в настоящее время функционирует более чем в 40 странах мира. Компания, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, управляет активами на сумму 2,8 триллиона долларов США.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

