Ильхам Алиев принял президента Европейского банка реконструкции и развития

13 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

13 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕБРР в различных областях. В частности, были отмечены поддержка экономической активности в ненефтяном секторе, реализация проектов по созданию рабочих мест, участие ЕБРР в повышении финансирования не только государственных предприятий, но и частного сектора, проектах, уже осуществляемых в Азербайджане в области возобновляемой и альтернативной энергии и поддержка данных проектов, подчеркнута важность расширения этого участия в реализации будущих проектов.

В ходе беседы было обсуждено оказание поддержки деятельности, осуществляемой в транспортно-логистической сфере, и в этом контексте - перспектив подписанного накануне между ЕБРР и ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" проекта, предусматривающего кредитования на сумму 100 миллионов долларов. Одновременно состоялся обмен мнениями о возможном участии Европейского банка реконструкции и развития в расширении проекта Южного газового коридора, имеющего особое значение для энергетической безопасности Европы.

Было затронуто сотрудничество в области телекоммуникаций, подчеркнуто значение подписания грантовых, кредитных и проектных соглашений по проекту "Освещение улиц", который будет реализован в рамках "Гянджа – программа зеленого города". Обсуждались также перспективы осуществления аналогичных проектов в других городах нашей страны.