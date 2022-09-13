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Ильхам Алиев принял президента Европейского банка реконструкции и развития

Ильхам Алиев принял президента Европейского банка реконструкции и развития 13 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 18:03
Ильхам Алиев принял президента Европейского банка реконструкции и развития

13 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕБРР в различных областях. В частности, были отмечены поддержка экономической активности в ненефтяном секторе, реализация проектов по созданию рабочих мест, участие ЕБРР в повышении финансирования не только государственных предприятий, но и частного сектора, проектах, уже осуществляемых в Азербайджане в области возобновляемой и альтернативной энергии и поддержка данных проектов, подчеркнута важность расширения этого участия в реализации будущих проектов.

В ходе беседы было обсуждено оказание поддержки деятельности, осуществляемой в транспортно-логистической сфере, и в этом контексте - перспектив подписанного накануне между ЕБРР и ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" проекта, предусматривающего кредитования на сумму 100 миллионов долларов. Одновременно состоялся обмен мнениями о возможном участии Европейского банка реконструкции и развития в расширении проекта Южного газового коридора, имеющего особое значение для энергетической безопасности Европы.

Было затронуто сотрудничество в области телекоммуникаций, подчеркнуто значение подписания грантовых, кредитных и проектных соглашений по проекту "Освещение улиц", который будет реализован в рамках "Гянджа – программа зеленого города". Обсуждались также перспективы осуществления аналогичных проектов в других городах нашей страны.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev receives EBRD President 
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının prezidentini qəbul edib

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