Ильхам Алиев принял первого заместителя председателя Партии справедливости и развития - ОБНОВЛЕНО

26 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством первого заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции Нумана Куртулмуша.

26 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством первого заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции Нумана Куртулмуша.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено успешное развитие дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах. Была подчеркнута особая роль регулярных контактов глав государств в расширении наших связей.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества между Партией "Ени Азербайджан" и Партией справедливости и развития. Отмечалось, что связи между партиями играют важную роль в развитии двусторонних отношений. В то же время была затронута важность взаимных визитов представителей различных структур наших стран.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества, была выражена уверенность в том, что отношения между нашими странами будут расширяться и в дальше.

18:22

26 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством первого заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции Нумана Куртулмуша.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.