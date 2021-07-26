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Ильхам Алиев принял первого заместителя председателя Партии справедливости и развития - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев принял первого заместителя председателя Партии справедливости и развития - ОБНОВЛЕНО 26 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством первого заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции Нумана Куртулмуша.
Внешняя политика
26 июля 2021 г. 18:50
Ильхам Алиев принял первого заместителя председателя Партии справедливости и развития - ОБНОВЛЕНО

26 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством первого заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции Нумана Куртулмуша.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено успешное развитие дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах. Была подчеркнута особая роль регулярных контактов глав государств в расширении наших связей.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества между Партией "Ени Азербайджан" и Партией справедливости и развития. Отмечалось, что связи между партиями играют важную роль в развитии двусторонних отношений. В то же время была затронута важность взаимных визитов представителей различных структур наших стран.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества, была выражена уверенность в том, что отношения между нашими странами будут расширяться и в дальше.

18:22

26 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством первого заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции Нумана Куртулмуша.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev receives delegation led by deputy chairman of Turkish Justice and Development Party
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev AKP sədrinin birinci müavinini qəbul edib

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