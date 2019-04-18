Президент Ильхам Алиев принял министра промышленности, шахт и торговли Ирана

18 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Иран Резой Рахмани.

Как сообщает Report, министр Реза Рахмани передал главе государства приветствия президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в политической, экономической, транспортной, культурной и во всех других сферах, в том числе в области промышленности и торговли.

На встрече было отмечено, что в рамках совместных проектов наших стран успешно функционирует автомобильный завод в Нефтчалинском промышленном квартале, в Баку будет построен фармацевтический завод, а в ходе данного визита министра промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Иран Резы Рахмани в Азербайджан в Гаджигабульском промышленном квартале будет заложен фундамент завода по производству автобусов.

В ходе беседы было подчеркнуто, что торговый оборот между нашими странами возрос, осуществляются успешные проекты в промышленной сфере, отмечено наличие хороших перспектив и дополнительных возможностей для расширения сотрудничества в этом направлении.

Глава государства поблагодарил за приветствия президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани, просил передать и его приветствия президенту Ирана.