Президент Ильхам Алиев принял главу Евроазиатского еврейского конгресса

1 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Евроазиатского еврейского конгресса Михаилом Мирилашвили.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
1 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Евроазиатского еврейского конгресса Михаилом Мирилашвили.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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