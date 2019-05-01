Президент Ильхам Алиев принял главу Евроазиатского еврейского конгресса

Ильхам Алиев принял главу Евроазиатского еврейского конгресса

1 мая, 2019 13:08

https://report.az/storage/news/c85aacbf0b2043daa1c8eafa7ee80f1f/7d8698a3-ba07-47b3-aa26-cd9ccc5471c4_292.jpg 1 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Евроазиатского еврейского конгресса Михаилом Мирилашвили. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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