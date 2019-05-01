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Президент Ильхам Алиев принял главу Евроазиатского еврейского конгресса

Ильхам Алиев принял главу Евроазиатского еврейского конгресса

1 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Евроазиатского еврейского конгресса Михаилом Мирилашвили.

Как сообщает Report, информацию об этом  распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

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