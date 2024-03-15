Президент Ильхам Алиев принял экс-министра иностранных дел Израиля

15 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни.
Как сообщает Report, на встрече было затронуто значение XI Глобального Бакинского форума, подчеркнута важность участия в этом мероприятии многочисленных гостей и увеличения количества представленных на нем международных институтов.
Была выражена уверенность в том, что форум будет способствовать укреплению международного сотрудничества.
Отмечалось, что Ципи Ливни традиционно участвует в Глобальном Бакинском форуме.