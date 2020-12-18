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Ильхам Алиев принял директора Федеральной службы безопасности России

Ильхам Алиев принял директора Федеральной службы безопасности России 18 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александра Бортникова.
Внешняя политика
18 декабря 2020 г. 21:00
Ильхам Алиев принял директора Федеральной службы безопасности России

18 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александра Бортникова.

Как сообщает Report, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников передал главе государства приветствия Президента России Владимира Путина.

На встрече были обсуждены нынешняя ситуация в регионе, урегулирование конфликта, исполнение положений трехстороннего Заявления, отмечена стабильность обстановки.

В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов сотрудничества между Азербайджаном и Россией в области безопасности.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия главы Российского государства, просил передать и его приветствия Президенту России.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktorunu qəbul edib

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