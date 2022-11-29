Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Туркменистана

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Туркменистана

29 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Туркменистана по торговому комплексу Батыром Атдаевым, передает Report.

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29 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Туркменистана по торговому комплексу Батыром Атдаевым, передает Report. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives delegation led by Deputy Prime Minister of Turkmenistan