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Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Туркменистана

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Туркменистана 29 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Туркменистана по торговому комплексу Батыром Атдаевым, передает Report.
Внешняя политика
29 ноября 2022 г. 11:33
Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Туркменистана

29 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Туркменистана по торговому комплексу Батыром Атдаевым, передает Report.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives delegation led by Deputy Prime Minister of Turkmenistan
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Türkmənistan Baş nazirinin müavinini qəbul edib 

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