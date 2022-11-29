29 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Туркменистана по торговому комплексу Батыром Атдаевым, передает Report.
Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра ТуркменистанаИльхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Туркменистана 29 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Туркменистана по торговому комплексу Батыром Атдаевым, передает Report.
Внешняя политика
29 ноября 2022 г. 11:33
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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives delegation led by Deputy Prime Minister of Turkmenistan
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Türkmənistan Baş nazirinin müavinini qəbul edib