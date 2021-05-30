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Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Генпрокурором Верховного суда Турции

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Генпрокурором Верховного суда Турции 30 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Генеральным прокурором Верховного суда Турецкой Республики Бекиром Шахином.
Внешняя политика
30 мая 2021 г. 13:31
Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Генпрокурором Верховного суда Турции

30 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Генеральным прокурором Верховного суда Турецкой Республики Бекиром Шахином.

Как передает Report, Генеральный прокурор Верховного суда Бекир Шахин передал главе нашего государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия главы Турецкого государства, попросил передать его приветствия Президенту Турции.

На встрече подчеркивалось успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, отмечалось значение сотрудничества между органами прокуратуры двух стран с точки зрения развития этих отношений.

В ходе беседы был затронут опыт Турции в этой сфере, шла речь о реформах в сфере прокуратуры в Азербайджане.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives Chief Public Prosecutor of Supreme Court of Appeals of Turkey
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokurorunu qəbul edib

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