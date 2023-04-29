Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

Президент Ильхам Алиев пригласил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST в Стамбуле.
"Я уже в третий раз в этом году приезжаю в братскую страну. Я был в Турции в феврале, в марте, и сегодня я здесь. Настало время моего дорогого брата. Мы ждем Вас, весь азербайджанский народ Вас ждет, чтобы передать свое почтение и любовь. Единство Турции и Азербайджана вечно", - добавил президент Азербайджана.