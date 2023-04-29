Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

Президент Ильхам Алиев пригласил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев пригласил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST в Стамбуле.

"Я уже в третий раз в этом году приезжаю в братскую страну. Я был в Турции в феврале, в марте, и сегодня я здесь. Настало время моего дорогого брата. Мы ждем Вас, весь азербайджанский народ Вас ждет, чтобы передать свое почтение и любовь. Единство Турции и Азербайджана вечно", - добавил президент Азербайджана.