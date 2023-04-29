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Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан Президент Ильхам Алиев пригласил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан.
Внешняя политика
29 апреля 2023 г. 15:24
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

Президент Ильхам Алиев пригласил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST в Стамбуле.

"Я уже в третий раз в этом году приезжаю в братскую страну. Я был в Турции в феврале, в марте, и сегодня я здесь. Настало время моего дорогого брата. Мы ждем Вас, весь азербайджанский народ Вас ждет, чтобы передать свое почтение и любовь. Единство Турции и Азербайджана вечно", - добавил президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanı Azərbaycana səfərə dəvət edib

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