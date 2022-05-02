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Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан

Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с визитом Азербайджан.
Внешняя политика
2 мая 2022 г. 17:04
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с визитом Азербайджан.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Приглашение было с благодарностью принято.

2 мая между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась телефонная беседа. Президенты поздравили друг друга с праздником Рамазан, передали наилучшие пожелания братским народам Азербайджана и Турции.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanı Azərbaycana səfərə dəvət edib

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