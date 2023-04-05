Ильхам Алиев пригласил президента Таджикистана посетить с визитом Азербайджан

"Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить Вас, Эмомали Шарифович, посетить Азербайджан".
Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Душанбе в заявлении для прессы после переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
"Эмомали Шарифович совершил три официальных визита в Азербайджан, я тоже три официальных визита совершил в Таджикистан. Это говорит о динамике наших отношений. Думаю, что в будущем интенсивность этих визитов будет еще чаще, будем совместно работать, дружить и строить совместное будущее", - отметил глава государства.
Президент Эмомали Рахмон в свою очередь поблагодарил президента Азербайджана: "Спасибо, Ильхам Гейдарович. Благодарю Вас за приглашение посетить Азербайджанскую Республику с визитом. Я обязательно воспользуюсь Вашим любезным приглашением при первой удобной возможности".