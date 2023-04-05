О нас

Ильхам Алиев пригласил президента Таджикистана посетить с визитом Азербайджан

Ильхам Алиев пригласил президента Таджикистана посетить с визитом Азербайджан "Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить Вас, Эмомали Шарифович, посетить Азербайджан".
Внешняя политика
5 апреля 2023 г. 20:22
Ильхам Алиев пригласил президента Таджикистана посетить с визитом Азербайджан

"Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить Вас, Эмомали Шарифович, посетить Азербайджан".

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Душанбе в заявлении для прессы после переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Эмомали Шарифович совершил три официальных визита в Азербайджан, я тоже три официальных визита совершил в Таджикистан. Это говорит о динамике наших отношений. Думаю, что в будущем интенсивность этих визитов будет еще чаще, будем совместно работать, дружить и строить совместное будущее", - отметил глава государства.

Президент Эмомали Рахмон в свою очередь поблагодарил президента Азербайджана: "Спасибо, Ильхам Гейдарович. Благодарю Вас за приглашение посетить Азербайджанскую Республику с визитом. Я обязательно воспользуюсь Вашим любезным приглашением при первой удобной возможности".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev invites his Tajik counterpart to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Tacikistan Prezidentini Azərbaycana səfərə dəvət edib

Самое важное

Подписаны азербайджано-таджикские документы
ФотоПодписаны азербайджано-таджикские документы
5 апреля 2023 г. 16:57
В Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева
ФотоВ Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева
5 апреля 2023 г. 14:25
Вице-министр: Хотим видеть присутствие азербайджанских компаний в СЭЗ Казахстана
Вице-министр: Хотим видеть присутствие азербайджанских компаний в СЭЗ Казахстана
5 апреля 2023 г. 13:50
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
5 апреля 2023 г. 11:57
Азербайджанский врач, спасший карабахских армян: Мы благополучно доставили пациентов в Ханкенди
Азербайджанский врач, спасший карабахских армян: Мы благополучно доставили пациентов в Ханкенди
5 апреля 2023 г. 10:13
Президенту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
4 апреля 2023 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев в публикации в Twitter поблагодарил президента Турции
Президент Ильхам Алиев в публикации в Twitter поблагодарил президента Турции
4 апреля 2023 г. 20:11
Президент: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития
Президент: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития
4 апреля 2023 г. 19:50
Президент: Я высоко оцениваю работу наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью
Президент: Я высоко оцениваю работу наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью
4 апреля 2023 г. 19:41
Президент: В результате минного террора Армении погибли или получили увечья до 300 граждан Азербайджана
Президент: В результате минного террора Армении погибли или получили увечья до 300 граждан Азербайджана
4 апреля 2023 г. 19:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi