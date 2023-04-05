Ильхам Алиев пригласил президента Таджикистана посетить с визитом Азербайджан

"Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить Вас, Эмомали Шарифович, посетить Азербайджан".

"Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить Вас, Эмомали Шарифович, посетить Азербайджан".

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Душанбе в заявлении для прессы после переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Эмомали Шарифович совершил три официальных визита в Азербайджан, я тоже три официальных визита совершил в Таджикистан. Это говорит о динамике наших отношений. Думаю, что в будущем интенсивность этих визитов будет еще чаще, будем совместно работать, дружить и строить совместное будущее", - отметил глава государства.

Президент Эмомали Рахмон в свою очередь поблагодарил президента Азербайджана: "Спасибо, Ильхам Гейдарович. Благодарю Вас за приглашение посетить Азербайджанскую Республику с визитом. Я обязательно воспользуюсь Вашим любезным приглашением при первой удобной возможности".