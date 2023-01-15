Ильхам Алиев пригласил президента ОАЭ посетить Азербайджан

15 января в Абу-Даби состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

15 января в Абу-Даби состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщает Report, в ходе беседы было констатировано, что Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты тесно сотрудничают в сфере политики, экономики, безопасности и в других областях, подчеркнута важность дальнейшего расширения связей. Отмечено значение взаимных визитов делегаций двух стран на различных уровнях в соответствии с политическим курсом, намеченным главами государств.

Глава нашего государства пригласил президента шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна совершить визит в Азербайджан.

Приглашение было с благодарностью принято.