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Ильхам Алиев пригласил президента ОАЭ посетить Азербайджан

Ильхам Алиев пригласил президента ОАЭ посетить Азербайджан 15 января в Абу-Даби состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Внешняя политика
15 января 2023 г. 20:28
Ильхам Алиев пригласил президента ОАЭ посетить Азербайджан

15 января в Абу-Даби состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщает Report, в ходе беседы было констатировано, что Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты тесно сотрудничают в сфере политики, экономики, безопасности и в других областях, подчеркнута важность дальнейшего расширения связей. Отмечено значение взаимных визитов делегаций двух стран на различных уровнях в соответствии с политическим курсом, намеченным главами государств.

Глава нашего государства пригласил президента шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна совершить визит в Азербайджан.

Приглашение было с благодарностью принято.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev BƏƏ Prezidentini Azərbaycana səfərə dəvət edib

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