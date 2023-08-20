Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Азербайджан

Президент Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Азербайджан.

Как сообщает Report, встреча лидеров состоялась в Будапеште.

Приглашение было с благодарностью принято.

В ходе встречи было отмечено успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в энергетической, в том числе нефтегазовой сфере, подчеркнута важность поставок азербайджанского газа на венгерский рынок. Была отмечена позитивная динамика в инвестировании Венгрией пищевой промышленности в Азербайджане, сотрудничестве в фармацевтической индустрии, затронуто значение выполнения авиарейсов Баку-Будапешт венгерским авиаперевозчиком, выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений в целом.