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Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Азербайджан

Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Азербайджан Президент Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Азербайджан.
Внешняя политика
20 августа 2023 г. 19:37
Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Азербайджан

Президент Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Азербайджан.

Как сообщает Report, встреча лидеров состоялась в Будапеште.

Приглашение было с благодарностью принято.

В ходе встречи было отмечено успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в энергетической, в том числе нефтегазовой сфере, подчеркнута важность поставок азербайджанского газа на венгерский рынок. Была отмечена позитивная динамика в инвестировании Венгрией пищевой промышленности в Азербайджане, сотрудничестве в фармацевтической индустрии, затронуто значение выполнения авиарейсов Баку-Будапешт венгерским авиаперевозчиком, выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений в целом.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Macarıstanın Baş nazirini Azərbaycana səfərə dəvət edib

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