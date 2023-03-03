Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений

Мы придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений.

Мы придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Болгарии Румену Радеву.

"Нас радуют политический диалог высокого уровня с Болгарией, которая является дружественной нам страной и стратегическим партнером, динамично развивающиеся отношения в экономической, энергетической, транспортной, культурной и других сферах, эффективное сотрудничество и наши достижения во многих областях.

Итоги моего официального визита в Болгарию в октябре прошлого года, а также ввод в действие в рамках визита газового интерконнектора Греция-Болгария, который вносит вклад в энергетическую безопасность Европы, свидетельствуют о высоком уровне нашего стратегического партнерства. Выражаю уверенность, что наше эффективное взаимодействие в энергетическом секторе будет с успехом продолжено в сфере торговли, транспорта, логистики, инвестиций, высоких технологий, туризма и в других областях и направлениях", - говорится в письме.