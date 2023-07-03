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Ильхам Алиев: Придаем особое значение развитию азербайджано-белорусского сотрудничества во всех сферах

Ильхам Алиев: Придаем особое значение развитию азербайджано-белорусского сотрудничества во всех сферах Мы придаем особое значение развитию азербайджано-белорусского сотрудничества во всех сферах, представляющих для наших стран взаимный интерес.
Внешняя политика
3 июля 2023 г. 11:18
Ильхам Алиев: Придаем особое значение развитию азербайджано-белорусского сотрудничества во всех сферах

Мы придаем особое значение развитию азербайджано-белорусского сотрудничества во всех сферах, представляющих для наших стран взаимный интерес.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Наши страны связывают традиционно тесные отношения дружбы, сотрудничества и взаимоподдержки. В этом году мы отметили 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь. Отрадно, что за короткий по историческим меркам отрезок времени нам удалось не только сохранить и приумножить позитивные итоги общего прошлого, но и выйти на качественно новый уровень взаимодействия.

Мы придаем особое значение развитию азербайджано-белорусского сотрудничества во всех сферах, представляющих для наших стран взаимный интерес. Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на дальнейшее укрепление традиционных дружественных связей и стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью в интересах наших народов и стран", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan-Belarus əməkdaşlığının bütün sahələrdə inkişafına xüsusi əhəmiyyət veririk"

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