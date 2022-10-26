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Ильхам Алиев: Придаем большое значение дружеским отношениям между Азербайджаном и Великобританией

Ильхам Алиев: Придаем большое значение дружеским отношениям между Азербайджаном и Великобританией "Мы придаем большое значение установившимся дружеским отношениям и многостороннему сотрудничеству между Азербайджаном и Объединенным королевством".
Внешняя политика
26 октября 2022 г. 16:50
Ильхам Алиев: Придаем большое значение дружеским отношениям между Азербайджаном и Великобританией

Придаем большое значение дружественным отношениям и многогранному сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Ильхама Алиева премьер-министру Великобритании Риши Сунаку.

"Развитие и углубление с каждым годом наших связей, основанных на добрых традициях, вызывают удовлетворение.

Круг охвата вопросов, стоящих в настоящее время в нашей двусторонней повестке дня, очень широк. Соединенное Королевство является страной, которая больше всего инвестирует в Азербайджан и является одним из наших крупнейших торговых партнеров. Динамично развивается сотрудничество между нашими странами также в политической, культурной, образовательной и других сферах", отмечается в поздравлении.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: We attach great significance to forged relations between Azerbaijan and UK
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında dostluq münasibətlərinə böyük əhəmiyyət veririk"

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