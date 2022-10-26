Ильхам Алиев: Придаем большое значение дружеским отношениям между Азербайджаном и Великобританией

"Мы придаем большое значение установившимся дружеским отношениям и многостороннему сотрудничеству между Азербайджаном и Объединенным королевством".

Придаем большое значение дружественным отношениям и многогранному сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Ильхама Алиева премьер-министру Великобритании Риши Сунаку.

"Развитие и углубление с каждым годом наших связей, основанных на добрых традициях, вызывают удовлетворение.

Круг охвата вопросов, стоящих в настоящее время в нашей двусторонней повестке дня, очень широк. Соединенное Королевство является страной, которая больше всего инвестирует в Азербайджан и является одним из наших крупнейших торговых партнеров. Динамично развивается сотрудничество между нашими странами также в политической, культурной, образовательной и других сферах", отмечается в поздравлении.