Ильхам Алиев: При администрации Байдена отношения США и Азербайджана стали заложниками отношений Баку и Еревана

Внешняя политика
9 августа 2025 г. 01:51
Мы не хотим терять время, так как эти четыре года при предыдущей администрации США я оцениваю как потерянные. К сожалению, во время администрации Байдена отношения США и Азербайджана стали заложниками отношений Баку и Еревана.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанской прессе в Вашингтоне.

"Наши достижения и потенциал, полученные в предыдущий период с США, были практически заморожены. Поэтому сейчас мы не можем терять время", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Версия на английском языке President: During the Biden Administration, US-Azerbaijan relations became hostage to Azerbaijan-Armenia relations
Версия на азербайджанском языке Prezident: Bayden administrasiyası zamanı Amerika-Azərbaycan əlaqələri Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin girovuna çevrilmişdi

