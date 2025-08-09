Ильхам Алиев: При администрации Байдена отношения США и Азербайджана стали заложниками отношений Баку и Еревана

Мы не хотим терять время, так как эти четыре года при предыдущей администрации США я оцениваю как потерянные. К сожалению, во время администрации Байдена отношения США и Азербайджана стали заложниками отношений Баку и Еревана.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанской прессе в Вашингтоне.

"Наши достижения и потенциал, полученные в предыдущий период с США, были практически заморожены. Поэтому сейчас мы не можем терять время", - подчеркнул Ильхам Алиев.