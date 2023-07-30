Ильхам Алиев: претензии армянской стороны, связанные с "гуманитарной ситуацией" и "блокадой", являются политической манипуляцией

Претензии армянской стороны, связанные с "гуманитарной ситуацией" и "блокадой", являются политической манипуляцией.

Претензии армянской стороны, связанные с "гуманитарной ситуацией" и "блокадой", являются политической манипуляцией.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава государства сказал, что, несмотря на выдвинутое азербайджанской стороной предложение об использовании дороги Агдам-Ханкенди для удовлетворения нужд армянских жителей, которое было поддержано Европейским Союзом и Международным Комитетом Красного Креста, Армения выступила против всех предложений.