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Ильхам Алиев: претензии армянской стороны, связанные с "гуманитарной ситуацией" и "блокадой", являются политической манипуляцией

Ильхам Алиев: претензии армянской стороны, связанные с "гуманитарной ситуацией" и "блокадой", являются политической манипуляцией Претензии армянской стороны, связанные с "гуманитарной ситуацией" и "блокадой", являются политической манипуляцией.
Внешняя политика
30 июля 2023 г. 18:42
Ильхам Алиев: претензии армянской стороны, связанные с гуманитарной ситуацией и блокадой, являются политической манипуляцией

Претензии армянской стороны, связанные с "гуманитарной ситуацией" и "блокадой", являются политической манипуляцией.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава государства сказал, что, несмотря на выдвинутое азербайджанской стороной предложение об использовании дороги Агдам-Ханкенди для удовлетворения нужд армянских жителей, которое было поддержано Европейским Союзом и Международным Комитетом Красного Креста, Армения выступила против всех предложений.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Erməni tərəfinin “Humanitar vəziyyət” və “blokada” ilə bağlı iddiaları siyasi manipulyasiyadır"

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