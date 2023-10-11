Ильхам Алиев: Премьер Армении 6 часов летит в Гранаду, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может

Ильхам Алиев: Премьер Армении 6 часов летит в Гранаду, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может

Двенадцатого октября по предложению российской стороны должна была состояться встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Бишкеке.

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