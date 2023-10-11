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Ильхам Алиев: Премьер Армении 6 часов летит в Гранаду, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может

Ильхам Алиев: Премьер Армении 6 часов летит в Гранаду, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может Двенадцатого октября по предложению российской стороны должна была состояться встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Бишкеке.
Внешняя политика
11 октября 2023 г. 18:24
Ильхам Алиев: Премьер Армении 6 часов летит в Гранаду, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может

Двенадцатого октября по предложению российской стороны должна была состояться встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Бишкеке. Посредничество Российской Федерации мы воспринимаем с благодарностью, поскольку Россия – наш сосед и союзник, а также союзник Армении, эта страна находится в нашем регионе, в отличие от тех, кто находится за тысячи километров. История отношений между нашими странами, естественно, предполагает посредничество российской стороны.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ 11 октября.

Подчеркнув, что Азербайджан воспринял позитивно это предложение и наш министр иностранных дел готов был встретиться с российским и армянским коллегами, глава государства сказал: "К сожалению, армянская сторона от этой встречи отказалась. Вот теперь вопрос возникает: хочет ли Армения мира? Я думаю, что нет, потому что, если бы хотела мира, не отказывалась бы от этой возможности. Премьер-министр Армении 6 часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может, у него важные дела. Вот это все мы должны открыто говорить. Это всё все видят, но это надо говорить и исходить из этого".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənistanın baş naziri 6 saata Qranadaya uçur, amma 2-3 saata Bişkekə uça bilmir"

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