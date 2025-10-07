Ильхам Алиев предложил торжественно отметить 100-летний юбилей I Тюркологического съезда
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 14:08
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил в следующем году торжественно отметить 100-летний юбилей первого Тюркологического съезда.
Как сообщает Report, об этом глава государства сказал в ходе выступления на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
"Общность наших исторических и этнических корней, наши языки объединяют нас как одну семью", - сказал президент.
Отметив историческое значение первого Тюркологического съезда, организованного в Баку в 1926 году, глава государства предложил в следующем году в рамках ОТГ торжественно отметить 100-летний юбилей проведения первого съезда.
Последние новости
15:12
Узбекистан предложил ОТГ создать промышленный альянс и "Тюркские зеленые коридоры"Внешняя политика
15:08
Казахстан предложил провести встречу интеллигенции стран ОТГВ регионе
14:59
Виктор Орбан: Венгрия на стороне Азербайджана в стратегическом планеВнешняя политика
14:58
Названо число трудовых договоров в АзербайджанеБизнес
14:56
ЕС остановил обсуждение санкций против Израиля из-за переговоров в ЕгиптеДругие страны
14:55
В Азербайджане пройдут дни культуры ТуркменистанаВнешняя политика
14:53
Гурбангулы Бердымухамедов: ОТГ - организация братских народовВнешняя политика
14:51
Жапаров: Под председательством Азербайджана ОТГ продолжит прогрессивное развитиеВнешняя политика
14:50