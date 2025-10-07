Ильхам Алиев предложил торжественно отметить 100-летний юбилей I Тюркологического съезда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил в следующем году торжественно отметить 100-летний юбилей первого Тюркологического съезда.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал в ходе выступления на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

"Общность наших исторических и этнических корней, наши языки объединяют нас как одну семью", - сказал президент.

Отметив историческое значение первого Тюркологического съезда, организованного в Баку в 1926 году, глава государства предложил в следующем году в рамках ОТГ торжественно отметить 100-летний юбилей проведения первого съезда.