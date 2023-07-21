Ильхам Алиев предложил проводить Глобальный медиа-форум регулярно

"Когда в прошлом году в Шуше был проведен первый форум азербайджанского медиа-сообщества, я сказал сотрудникам своей администрации, что было бы хорошо провести в следующий раз провести форум международного уровня. И он был организован".

"Когда в прошлом году в Шуше был проведен первый форум азербайджанского медиа-сообщества, я сказал сотрудникам своей администрации, что было бы хорошо провести в следующий раз провести форум международного уровня. И он был организован".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Планировалось моё участие в качестве основного докладчика, но я решил больше не использовать этот формальный способ общения, произнесение длинных речей, или что-то в этом роде. Думаю, такой формат обсуждений гораздо лучше как для меня, так и для вас", - отметил глава государства.

Он предложил проводить форум регулярно и назвать нынешнее мероприятие первым Шушинским глобальным медиа-форумом.