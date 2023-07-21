О нас

Ильхам Алиев предложил проводить Глобальный медиа-форум регулярно

Ильхам Алиев предложил проводить Глобальный медиа-форум регулярно "Когда в прошлом году в Шуше был проведен первый форум азербайджанского медиа-сообщества, я сказал сотрудникам своей администрации, что было бы хорошо провести в следующий раз провести форум международного уровня. И он был организован".
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 23:57
Ильхам Алиев предложил проводить Глобальный медиа-форум регулярно

"Когда в прошлом году в Шуше был проведен первый форум азербайджанского медиа-сообщества, я сказал сотрудникам своей администрации, что было бы хорошо провести в следующий раз провести форум международного уровня. И он был организован".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Планировалось моё участие в качестве основного докладчика, но я решил больше не использовать этот формальный способ общения, произнесение длинных речей, или что-то в этом роде. Думаю, такой формат обсуждений гораздо лучше как для меня, так и для вас", - отметил глава государства.

Он предложил проводить форум регулярно и назвать нынешнее мероприятие первым Шушинским глобальным медиа-форумом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Qlobal Media Forumunun müntəzəm keçirilməsini təklif edib

Другие новости из категории

Президент: Армения сейчас постепенно становится зоной соперничества, что может привести к серьезным проблемам
Президент: Армения сейчас постепенно становится зоной соперничества, что может привести к серьезным проблемам
21 июля 2023 г. 22:59
Ильхам Алиев: На территории Азербайджана нет соперничества, наша территория - зона сотрудничества
Ильхам Алиев: На территории Азербайджана нет соперничества, наша территория - зона сотрудничества
21 июля 2023 г. 22:49
Президент: Брюссельский формат - вспомогательный механизм прямого взаимодействия на уровне лидеров Армении и Азербайджана
Президент: Брюссельский формат - вспомогательный механизм прямого взаимодействия на уровне лидеров Армении и Азербайджана
21 июля 2023 г. 22:23
Азербайджанские строители примут участие в восстановлении Украины
ФотоАзербайджанские строители примут участие в восстановлении Украины
21 июля 2023 г. 21:26
Президент Азербайджана: Сотрудничество со странами Центральной Азии очень динамично
Президент Азербайджана: Сотрудничество со странами Центральной Азии очень динамично
21 июля 2023 г. 21:23
Президент Азербайджана: Наши отношения с африканскими странами стремительно развиваются
Президент Азербайджана: Наши отношения с африканскими странами стремительно развиваются
21 июля 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Мы движемся к цели и достигли многих из них
Президент Ильхам Алиев: Мы движемся к цели и достигли многих из них
21 июля 2023 г. 20:26
Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку
Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку
21 июля 2023 г. 20:22
Михаил Гусман: Выступление президента Азербайджана придало мощный импульс Глобальному медиафоруму в Шуше
Михаил Гусман: Выступление президента Азербайджана придало мощный импульс Глобальному медиафоруму в Шуше
21 июля 2023 г. 19:24
Президент Ильхам Алиев: Мы прилагаем серьезные усилия для того, чтобы избавиться от мин
Президент Ильхам Алиев: Мы прилагаем серьезные усилия для того, чтобы избавиться от мин
21 июля 2023 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi