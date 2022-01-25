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Ильхам Алиев позвонил Владимиру Зеленскому

Ильхам Алиев позвонил Владимиру Зеленскому 25 января президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Внешняя политика
25 января 2022 г. 16:23
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Зеленскому
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25 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Report, глава государства поздравил президента Украины с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья.

Поблагодарив главу нашего государства за поздравление и добрые слова, Владимир Зеленский отметил, что с удовлетворением вспоминает недавний визит президента Ильхама Алиева в его страну. Президент Азербайджана выразил главе Украинского государства признательность за гостеприимство, оказанное в рамках визита.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о дальнейших двусторонних связях.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev calls Volodymyr Zelensky
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Volodimir Zelenskiyə zəng edib

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