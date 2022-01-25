Ильхам Алиев позвонил Владимиру Зеленскому

25 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как сообщает Report, глава государства поздравил президента Украины с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья.
Поблагодарив главу нашего государства за поздравление и добрые слова, Владимир Зеленский отметил, что с удовлетворением вспоминает недавний визит президента Ильхама Алиева в его страну. Президент Азербайджана выразил главе Украинского государства признательность за гостеприимство, оказанное в рамках визита.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о дальнейших двусторонних связях.