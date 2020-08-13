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Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину Глава государства сказал, что интенсивность поставок из России в Армению грузов военного назначения вызывает серьезные вопросы у азербайджанской общественности
Внешняя политика
13 августа 2020 г. 12:26
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
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12 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев проинформировал президента Владимира Путина о совершенной Арменией 12-16 июля провокации в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы.

Глава государства подчеркнул, что в результате очередного акта агрессии Армении погибли военнослужащие Вооруженных сил Азербайджанской Республики и одно гражданское лицо. Президент Ильхам Алиев отметил, что в результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении приграничных сел и населенных пунктов многие дома были разрушены и пришли в непригодное состояние.

Президент Ильхам Алиев сказал, что основной целью этого военного нападения Армении было вовлечение третьих сторон в армяно-азербайджанский конфликт.

Глава государства довел до внимания президента России, что интенсивность поставок из России в Армению грузов военного назначения после прекращения столкновений на армяно-азербайджанской границе – с 17 июля по настоящее время - вызывает обеспокоенность и серьезные вопросы у азербайджанской общественности.

Президент Ильхам Алиев отметил, что объем грузов военного назначения, перевезенных из России в Армению сразу после боестолкновений, произошедших на армяно-азербайджанской границе, по сей день с использованием воздушного пространства Казахстана, Туркменистана и Исламской Республики Иран, составил свыше 400 тонн, и подчеркнул, что основная цель телефонного звонка - прояснить этот вопрос.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества между нашими странами, и было выражено взаимное намерение еще больше укреплять азербайджано-российское партнерство во всех сферах.

Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с регистрацией в России вакцины от COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Rusiyanın Ermənistana silah verməsinə görə Putinə zəng etdi

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