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Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину Глава государства поздравил Президента России с началом деятельности в Агдамском районе Российско-турецкого совместного мониторингового центра
Внешняя политика
30 января 2021 г. 17:13
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

30 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, глава государства поздравил Президента России с началом деятельности в Агдамском районе Российско-турецкого совместного мониторингового центра.

Президент России поблагодарил за поздравления.

Главы государств подчеркнули, что работа данного Центра послужит обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин отметили значение встречи, проводимой в Москве на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении в связи с исполнением положений транспортно-коммуникационного пункта трехстороннего Заявления, подписанного 10 ноября.

В ходе беседы было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-российских дружественных отношений, основанных на стратегическом партнерстве во всех сферах, выражена уверенность в дальнейшем укреплении наших связей.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev holds phone call with Vladimir Putin
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Vladimir Putinə telefonla zəng edib

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