Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

Глава государства поздравил Президента России с началом деятельности в Агдамском районе Российско-турецкого совместного мониторингового центра

30 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, глава государства поздравил Президента России с началом деятельности в Агдамском районе Российско-турецкого совместного мониторингового центра.

Президент России поблагодарил за поздравления.

Главы государств подчеркнули, что работа данного Центра послужит обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин отметили значение встречи, проводимой в Москве на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении в связи с исполнением положений транспортно-коммуникационного пункта трехстороннего Заявления, подписанного 10 ноября.

В ходе беседы было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-российских дружественных отношений, основанных на стратегическом партнерстве во всех сферах, выражена уверенность в дальнейшем укреплении наших связей.