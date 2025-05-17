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Ильхам Алиев позвонил своему казахстанскому коллеге

Ильхам Алиев позвонил своему казахстанскому коллеге Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 мая позвонил своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву.
Внешняя политика
17 мая 2025 г. 12:57
Ильхам Алиев позвонил своему казахстанскому коллеге

17 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства поздравил президента Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в президентской деятельности.

Президент Азербайджана подчеркнул устойчивое развитие Казахстана и рост его авторитета на международном уровне под руководством Касым-Жомарта Токаева.

Президент Казахстана поблагодарил за оказанное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием основанных на дружбе и братстве отношений стратегического партнерства между нашими странами в различных сферах, провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates his Kazakh counterpart on his birthday
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev qazaxıstanlı həmkarını ad günü münasibəti ilə təbrik edib

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