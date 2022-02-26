Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

26 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю его дня рождения. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

26 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава нашего государства поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития и процветания дружественной и братской Турции и крепкого здоровья.

Президент Турции поблагодарил президента Ильхама Алиева за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие отношения и впредь будут успешно развиваться и укрепляться во всех сферах, провели обмен мнениями о дальнейших перспективах наших связей.