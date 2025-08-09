Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

9 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Report, в ходе беседы была выражена удовлетворенность развитием азербайджано-турецких отношений, основанных на братстве и стратегическом союзничестве, в различных сферах.

Стороны обсудили значимость документов, подписанных в ходе визита Ильхама Алиева в США, в частности – заявления, подписанного президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при посредничестве президента США, парафирования Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также совместного обращения о ликвидации Минской группы ОБСЕ.