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Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана 15 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 04:05
Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

15 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Report, глава государства поздравил президента Эрдогана и Республиканский союз с завоеванием большинства голосов на президентских и парламентских выборах в Турции.

Президент Ильхам Алиев отметил, что под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана Турецкая Республика прошла большой путь развития, и как проявление этого братский турецкий народ продемонстрировал доверие своему лидеру и на этих выборах.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность главе нашего государства за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств еще раз отметили, что дружеские и братские отношения между двумя странами постоянны и нерушимы.

03:39

15 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təbrik edib

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