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Президент Азербайджана позвонил Гурбангулы Бердымухамедову

Ильхам Алиев позвонил президенту Туркменистана

29 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Как сообщает Report, глава государства поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, все новых и новых успехов в деятельности на благо Туркменистана.

Президент Туркменистана поблагодарил главу нашего государства за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Туркменистаном в различных областях, высказана уверенность в успешном продолжении сотрудничества.

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