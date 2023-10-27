Ильхам Алиев позвонил президенту Объединенных Арабских Эмиратов

27 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

27 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах в интересах наших народов. В этом контексте были обсуждены вопросы инвестиций, расширения торгово-экономических связей, сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами в сфере возобновляемой энергии, туризма и других областях.

Президент Ильхам Алиев отметил важность строительства компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов Гарадагской солнечной электростанции в Азербайджане, торжественное открытие которой состоялось минувшим днем. Глава государства подчеркнул, что Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт является крупнейшей солнечной электростанцией в регионе, первой станцией по производству возобновляемой энергии, построенной в Азербайджане за счет иностранных инвестиций. Президент Ильхам Алиев сказал, что участие в этом мероприятии четырех министров и большой делегации Объединенных Арабских Эмиратов является примером дружбы и партнерства между нашими странами.

Президент Азербайджана поздравил президента Объединенных Арабских Эмиратов с проведением в его стране Конференции ООН по вопросам изменения климата - COP 28, расценил это как пример вклада Объединенных Арабских Эмиратов в глобальные усилия по достижению Целей устойчивого развития и защите окружающей среды.

Главы государств обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами, а также в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других институтов.