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Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии

Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии 1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Георгию Гахария
Внешняя политика
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1 ноября 2020 г. 16:29
Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии

1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Георгию Гахария.

Как передает Report, Президент Ильхам Алиев поздравил Георгия Гахария с победой правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на парламентских выборах.

Премьер-министр Грузии поблагодарил главу азербайджанского государства за поздравления.

В ходе телефонного разговора они выразили удовлетворение развитием дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Грузией, основанных на стратегическом партнерстве, и обсудили вопросы, касающиеся будущих перспектив двухсторонних отношений.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş Naziri Giorgi Qaxariyanı təbrik edib

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