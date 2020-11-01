1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Георгию Гахария.
Как передает Report, Президент Ильхам Алиев поздравил Георгия Гахария с победой правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на парламентских выборах.
Премьер-министр Грузии поблагодарил главу азербайджанского государства за поздравления.
В ходе телефонного разговора они выразили удовлетворение развитием дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Грузией, основанных на стратегическом партнерстве, и обсудили вопросы, касающиеся будущих перспектив двухсторонних отношений.