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Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Внешняя политика
11 июня 2021 г. 16:10
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ дружественной России с государственным праздником – Днем России.

Российская Федерация прошла большой путь и достигла значительных успехов в деле государственного строительства, устойчивого социально-экономического развития и модернизации всех сфер общественной жизни. Сегодня Ваша страна является авторитетным участником мировых процессов, решая важные задачи по противодействию актуальным вызовам и угрозам, и внося весомый вклад в поддержание глобального и регионального мира и безопасности.

Динамичное и успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией на прочной основе традиционных уз дружбы, добрососедства и взаимоподдержки вызывает особое удовлетворение. Хотел бы также отметить конструктивный двусторонний диалог и плодотворное сотрудничество наших стран по самому широкому спектру вопросов.

Высоко ценим посреднические усилия Российской Федерации в достижении и реализации трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Убежден, что азербайджано-российское стратегическое партнерство и многоплановое взаимодействие будут и далее эффективно развиваться и углубляться, наполняясь новым содержанием, на благо наших народов и стран, во имя обеспечения стабильности, сотрудничества и прогресса в регионе.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и успехов, a всем россиянам – благополучия и процветания".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Putini təbrik etdi

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