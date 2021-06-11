Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ дружественной России с государственным праздником – Днем России.

Российская Федерация прошла большой путь и достигла значительных успехов в деле государственного строительства, устойчивого социально-экономического развития и модернизации всех сфер общественной жизни. Сегодня Ваша страна является авторитетным участником мировых процессов, решая важные задачи по противодействию актуальным вызовам и угрозам, и внося весомый вклад в поддержание глобального и регионального мира и безопасности.

Динамичное и успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией на прочной основе традиционных уз дружбы, добрососедства и взаимоподдержки вызывает особое удовлетворение. Хотел бы также отметить конструктивный двусторонний диалог и плодотворное сотрудничество наших стран по самому широкому спектру вопросов.

Высоко ценим посреднические усилия Российской Федерации в достижении и реализации трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Убежден, что азербайджано-российское стратегическое партнерство и многоплановое взаимодействие будут и далее эффективно развиваться и углубляться, наполняясь новым содержанием, на благо наших народов и стран, во имя обеспечения стабильности, сотрудничества и прогресса в регионе.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и успехов, a всем россиянам – благополучия и процветания".