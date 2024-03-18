Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 марта позвонил президенту России Владимиру Путину.

18 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания страны.

Владимир Путин выразил признательность главе нашего государства за оказанное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что союзнические отношения и стратегическое партнерство между нашими странами будут укрепляться и впредь, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.