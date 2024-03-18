18 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания страны.
Владимир Путин выразил признательность главе нашего государства за оказанное внимание и поздравления.
В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что союзнические отношения и стратегическое партнерство между нашими странами будут укрепляться и впредь, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.