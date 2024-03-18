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Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 марта позвонил президенту России Владимиру Путину.
Внешняя политика
18 марта 2024 г. 12:49
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

18 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания страны.

Владимир Путин выразил признательность главе нашего государства за оказанное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что союзнические отношения и стратегическое партнерство между нашими странами будут укрепляться и впредь, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Vladimir Putini təbrik edib

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