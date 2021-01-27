Ильхам Алиев поздравил португальского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Португальской Республики Марселу Ребелу де Соузе поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Португальской Республики.
Убежден, что мы и впредь будем продолжать усилия на пути расширения азербайджано-португальских связей, развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности на благо дружественного португальского народа".