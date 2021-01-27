О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев поздравил португальского коллегу

Ильхам Алиев поздравил португальского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Португальской Республики Марселу Ребелу де Соузе поздравительное письмо.
Внешняя политика
27 января 2021 г. 20:04
Ильхам Алиев поздравил португальского коллегу
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Португальской Республики Марселу Ребелу де Соузе поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Португальской Республики.

Убежден, что мы и впредь будем продолжать усилия на пути расширения азербайджано-португальских связей, развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности на благо дружественного португальского народа".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev portuqaliyalı həmkarını təbrik edib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Убитый в Нигерии азербайджанский инженер похоронен в Сиязане
Убитый в Нигерии азербайджанский инженер похоронен в Сиязане
27 января 2021 г. 20:13
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции
27 января 2021 г. 17:11
Джейхун Байрамов обсудил с французским сопредседателем ситуацию в регионе
Джейхун Байрамов обсудил с французским сопредседателем ситуацию в регионе
27 января 2021 г. 16:26
Путин: Урегулирование карабахского конфликта - хороший пример сотрудничества
Путин: Урегулирование карабахского конфликта - хороший пример сотрудничества
27 января 2021 г. 16:09
Хикмет Гаджиев: Нам предстоит совместная работа с Турцией в области медиа и диаспор
Хикмет Гаджиев: Нам предстоит совместная работа с Турцией в области медиа и диаспор
27 января 2021 г. 15:42
Гаджиев: Азербайджано-турецкое сотрудничество изменило геополитику региона
Гаджиев: Азербайджано-турецкое сотрудничество изменило геополитику региона
27 января 2021 г. 15:27
Посол Германии в Азербайджане почтил память жертв Холокоста
Посол Германии в Азербайджане почтил память жертв Холокоста
27 января 2021 г. 11:26
Глава МИД Азербайджана принял госсекретаря Франции
Глава МИД Азербайджана принял госсекретаря Франции
27 января 2021 г. 00:42
Обсуждено развитие сотрудничества Азербайджана и Японии с Грузией
Обсуждено развитие сотрудничества Азербайджана и Японии с Грузией
26 января 2021 г. 20:12
Российский дипломат вызван в МИД Азербайджана
Российский дипломат вызван в МИД Азербайджана
26 января 2021 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi