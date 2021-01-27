Ильхам Алиев поздравил португальского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Португальской Республики Марселу Ребелу де Соузе поздравительное письмо.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Португальской Республики Марселу Ребелу де Соузе поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Португальской Республики.

Убежден, что мы и впредь будем продолжать усилия на пути расширения азербайджано-португальских связей, развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности на благо дружественного португальского народа".