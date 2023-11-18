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Ильхам Алиев поздравил султана Омана

Ильхам Алиев поздравил султана Омана Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Омана Его величеству Хайсаму бен Тареку аль Саиду.
Внешняя политика
18 ноября 2023 г. 12:46
Ильхам Алиев поздравил султана Омана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Омана Его величеству Хайсаму бен Тареку аль Саиду.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Султаната Оман.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Омана - постоянного процветания и благополучия".

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Версия на английском языке Azerbaijani President congratulates Sultan of Oman
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Oman Sultanını təbrik edib

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