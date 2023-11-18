Ильхам Алиев поздравил султана Омана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Омана Его величеству Хайсаму бен Тареку аль Саиду.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Султаната Оман.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Омана - постоянного процветания и благополучия".