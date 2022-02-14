Президент Ильхам Алиев поздравил сербского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Сербии Александру Вучичу поздравительное письмо по случаю Национального праздника Сербии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Сербии Александру Вучичу поздравительное письмо по случаю Национального праздника Сербии.

Как передает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Сербия.

Сегодняшний уровень находящихся на пути динамичного развития азербайджано-сербских отношений вызывает удовлетворение. Наши постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи, плодотворное сотрудничество в различных сферах реально отражают содержание наших отношений.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути всестороннего развития традиционных отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами, нашего стратегического партнерства.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Сербии постоянного спокойствия и благосостояния".