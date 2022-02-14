Президент Ильхам Алиев поздравил сербского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Сербии Александру Вучичу поздравительное письмо по случаю Национального праздника Сербии.
Как передает Report, в поздравительном послании говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Сербия.
Сегодняшний уровень находящихся на пути динамичного развития азербайджано-сербских отношений вызывает удовлетворение. Наши постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи, плодотворное сотрудничество в различных сферах реально отражают содержание наших отношений.
Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути всестороннего развития традиционных отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами, нашего стратегического партнерства.
В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Сербии постоянного спокойствия и благосостояния".