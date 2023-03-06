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Ильхам Алиев поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Вьетнама

Ильхам Алиев поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Вьетнама Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Вьетнама Во Ван Тхыонгу Как сообщает Report, в письме говорится:
Внешняя политика
6 марта 2023 г. 19:20
Ильхам Алиев поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Вьетнама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Во Ван Тхыонга по случаю его избрания на пост Президента Социалистической Республики Вьетнам.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Социалистической Республики Вьетнам.

Мы придаем особое значение всестороннему развитию традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Вьетнамом. Убежден, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на укрепление межгосударственных связей в интересах наших народов, дальнейшее расширение сотрудничества в двусторонней и многосторонней плоскости.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Вьетнама".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Vyetnamın Prezidentini təbrik edib

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