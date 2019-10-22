Ильхам Алиев поздравил президента Венгрии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Венгрии Яношу Адеру.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.

Азербайджано-венгерские связи с каждым днем расширяются. Верю, что партнерские отношения между нашими странами, наше взаимовыгодное сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут последовательно развиваться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Венгрии – постоянного мира и благополучия".