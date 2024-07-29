Ильхам Алиев поздравил президента Венесуэлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро Моросе письмо по случаю его переизбрания на этом посту.
Как сообщает Report, в тексте послания говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Боливарианской Республики Венесуэла.
Динамичное развитие азербайджано-венесуэльских отношений вызывает удовлетворение. Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для успешного продолжения дружественных связей между нашими странами в интересах наших народов, взаимовыгодного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем порядке.
Еще раз передаю Вам поздравления и наилучшие пожелания, желаю успехов в Вашей ответственной деятельности на благо дружественного народа Венесуэлы".