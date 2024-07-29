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Ильхам Алиев поздравил президента Венесуэлы

Ильхам Алиев поздравил президента Венесуэлы Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро Моросе поздравительное послание по случаю его переизбрания на этом посту.
Внешняя политика
29 июля 2024 г. 13:55
Ильхам Алиев поздравил президента Венесуэлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро Моросе письмо по случаю его переизбрания на этом посту.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Боливарианской Республики Венесуэла.

Динамичное развитие азербайджано-венесуэльских отношений вызывает удовлетворение. Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для успешного продолжения дружественных связей между нашими странами в интересах наших народов, взаимовыгодного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем порядке.

Еще раз передаю Вам поздравления и наилучшие пожелания, желаю успехов в Вашей ответственной деятельности на благо дружественного народа Венесуэлы".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates President of Venezuela
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Venesuela Prezidentini təbrik edib

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