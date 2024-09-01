Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня независимости этой страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня независимости этой страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

"Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравить Вас и в Вашем лице весь братский народ Узбекистана и передать наилучшие пожелания по случаю 1 сентября – Дня независимости.

Благодаря Вашему решительному руководству и многогранной деятельности Узбекистан, динамично продвигаясь по пути социально-экономического развития, добился значительных успехов и достижений. В основе всего этого лежат Ваш неустанный труд, большое доверие Вашего народа к проводимой под Вашим руководством государственной политике и поддержка им этой политики. Мы радуемся всем успехам Вашей братской страны, ее экономическому прогрессу, растущему с каждым днем авторитету в мире и в регионе, гордимся этим.

Государственный визит, который я совершил несколько дней назад в Вашу прекрасную страну, придал новый импульс развитию азербайджано-узбекских отношений. Высоко ценю Вашу решимость и дальше углублять наше межгосударственное сотрудничество, выражаю уверенность, что мы в кратчайшие сроки реализуем обсужденные нами планы.

Можно с гордостью отметить, что азербайджано-узбекские отношения, построенные на прочной дружбе и братстве, с каждым днем все больше развиваются и обогащаются новым содержанием. Расширение и углубление наших двусторонних отношений во всех сферах основано на сильной политической воле, взаимных вере и доверии.

Достигнутые в результате интенсивных взаимных визитов и встреч на высоком уровне важные договоренности, намеченные новые направления партнерства, подписанные многочисленные документы являются наглядным свидетельством всестороннего развития нашего стратегического партнерства по восходящей линии.

Уверен, что мы и впредь успешно продолжим наши совместные усилия на пути укрепления азербайджано-узбекской дружбы и братства, дальнейшего расширения нашего сотрудничества.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей славной и ответственной деятельности, братскому народу Узбекистана – постоянного спокойствия, благополучия и процветания", - говорится в письме.