Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева

24 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

24 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

Как сообщает Report, глава государства поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности, крепкого здоровья.

Шавкат Мирзиёев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Президент Азербайджана еще раз выразил признательность за гостеприимство, оказанное ему и делегации в ходе государственного визита, пригласил президента Узбекистана посетить с официальным визитом Азербайджан. Приглашение было с благодарностью принято.

Главы государств с удовлетворением отметили, что все договоренности, достигнутые во время визита президента Азербайджана, реализуются. Было подчеркнуто, что, несмотря на то, что после визита прошел месяц, в рамках взаимных визитов руководителей соответствующих государственных органов достигнута договоренность о расширении сотрудничества в торговой, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной сферах. Было отмечено, что в начале августа в Ташкенте состоятся очередное заседание Азербайджано-узбекской совместной межправительственной комиссии и трехсторонние встречи министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана, Турции.

В ходе беседы президент Ильхам Алиев еще раз выразил поддержку президенту Узбекистана в связи с недавними событиями в Каракалпакстане и подчеркнул, что Азербайджан, как всегда, находится рядом с Узбекистаном.

Шавкат Мирзиёев поблагодарил за эту поддержку.

Во время разговора состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития сотрудничества и контактах между главами государств.

13:19

24 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

Как сообщает Report, глава государства поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал успехов в деятельности и крепкого здоровья.