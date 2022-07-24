Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева

24 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.
Как сообщает Report, глава государства поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности, крепкого здоровья.
Шавкат Мирзиёев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.
Президент Азербайджана еще раз выразил признательность за гостеприимство, оказанное ему и делегации в ходе государственного визита, пригласил президента Узбекистана посетить с официальным визитом Азербайджан. Приглашение было с благодарностью принято.
Главы государств с удовлетворением отметили, что все договоренности, достигнутые во время визита президента Азербайджана, реализуются. Было подчеркнуто, что, несмотря на то, что после визита прошел месяц, в рамках взаимных визитов руководителей соответствующих государственных органов достигнута договоренность о расширении сотрудничества в торговой, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной сферах. Было отмечено, что в начале августа в Ташкенте состоятся очередное заседание Азербайджано-узбекской совместной межправительственной комиссии и трехсторонние встречи министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана, Турции.
В ходе беседы президент Ильхам Алиев еще раз выразил поддержку президенту Узбекистана в связи с недавними событиями в Каракалпакстане и подчеркнул, что Азербайджан, как всегда, находится рядом с Узбекистаном.
Шавкат Мирзиёев поблагодарил за эту поддержку.
Во время разговора состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития сотрудничества и контактах между главами государств.
24 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.
Как сообщает Report, глава государства поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал успехов в деятельности и крепкого здоровья.