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Ильхам Алиев поздравил президента Уругвая

Ильхам Алиев поздравил президента Уругвая Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Восточной Республики Уругвай Луису Лакалье Поу.
Внешняя политика
25 августа 2023 г. 12:46
Ильхам Алиев поздравил президента Уругвая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Восточной Республики Уругвай Луису Лакалье Поу.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Восточной Республики Уругвай – Дня независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Уругваем как на двусторонней, так и на многосторонней основе и впредь будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Вашему дружественному народу – благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates President of Oriental Republic of Uruguay
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Uruqvay Şərq Respublikasının Prezidentini təbrik edib

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