Ильхам Алиев поздравил президента Уругвая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Восточной Республики Уругвай Луису Лакалье Поу.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Восточной Республики Уругвай – Дня независимости.
Верю, что отношения между Азербайджаном и Уругваем как на двусторонней, так и на многосторонней основе и впредь будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Вашему дружественному народу – благополучия и процветания".