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Ильхам Алиев поздравил президента Туркменистана

Ильхам Алиев поздравил президента Туркменистана Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.
Внешняя политика
25 сентября 2021 г. 15:52
Ильхам Алиев поздравил президента Туркменистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю знаменательной годовщины – 30-летия независимости братского Туркменистана.

Отношения между Азербайджаном и Туркменистаном исходят из воли наших братских народов, тесно связанных друг с другом общими национальными и моральными ценностями. С удовлетворением хочу отметить, что за годы независимости традиционные узы дружбы и добрососедства между нашими странами и народами еще больше укрепились, а взаимовыгодное сотрудничество поднялось на уровень стратегического партнерства и приобрело новое содержание.

Верю, что наши межгосударственные отношения, основанные на прочном фундаменте, а также двустороннее и многостороннее сотрудничество, обладающее богатым потенциалом, будут и впредь, динамично и последовательно развиваясь, служить интересам наших народов.

В этот праздничный день, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в делах, а братскому народу Туркменистана - вечного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates his Turkmen counterpart
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Türkmənistan Prezidentini təbrik edib

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