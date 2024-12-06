Ильхам Алиев поздравил президента Совета Европейского союза

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Совета Европейского Союза Антониу Коште.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Совета Европейского Союза Антониу Коште.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Поздравляю Вас с началом деятельности в качестве президента Совета Европейского Союза.

Сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом имеет широкую повестку дня и охватывает сферу энергетики, в том числе зеленой энергетики, транспорт, торговлю и другие области. Важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы неоспорима.

Верю, что мы будем прилагать совместные усилия для дальнейшего развития в соответствии с нашими взаимными интересами политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и культурного обмена между Азербайджаном и Европейским Союзом, укрепления нашего конструктивного партнерства.

Желаю Вам успехов в предстоящей ответственной деятельности".