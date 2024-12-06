Ильхам Алиев поздравил президента Совета Европейского союза

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Совета Европейского Союза Антониу Коште.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
Поздравляю Вас с началом деятельности в качестве президента Совета Европейского Союза.
Сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом имеет широкую повестку дня и охватывает сферу энергетики, в том числе зеленой энергетики, транспорт, торговлю и другие области. Важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы неоспорима.
Верю, что мы будем прилагать совместные усилия для дальнейшего развития в соответствии с нашими взаимными интересами политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и культурного обмена между Азербайджаном и Европейским Союзом, укрепления нашего конструктивного партнерства.
Желаю Вам успехов в предстоящей ответственной деятельности".