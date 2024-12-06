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Ильхам Алиев поздравил президента Совета Европейского союза

Ильхам Алиев поздравил президента Совета Европейского союза Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Совета Европейского Союза Антониу Коште.
Внешняя политика
6 декабря 2024 г. 18:05
Ильхам Алиев поздравил президента Совета Европейского союза

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Совета Европейского Союза Антониу Коште.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Поздравляю Вас с началом деятельности в качестве президента Совета Европейского Союза.

Сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом имеет широкую повестку дня и охватывает сферу энергетики, в том числе зеленой энергетики, транспорт, торговлю и другие области. Важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы неоспорима.

Верю, что мы будем прилагать совместные усилия для дальнейшего развития в соответствии с нашими взаимными интересами политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и культурного обмена между Азербайджаном и Европейским Союзом, укрепления нашего конструктивного партнерства.

Желаю Вам успехов в предстоящей ответственной деятельности".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates president of European Council
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının Prezidentini təbrik edib

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