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Ильхам Алиев поздравил президента Словении

Ильхам Алиев поздравил президента Словении Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Словении Наташу Пирц-Мусар.
Внешняя политика
25 июня 2023 г. 11:14
Ильхам Алиев поздравил президента Словении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Словении Наташу Пирц-Мусар.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного послания говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Словения – Днем государственности.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие азербайджано-словенских отношений, расширение взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости в интересах наших народов.

В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Словении – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates President of Slovenia 
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Sloveniyanın Prezidentini təbrik edib

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